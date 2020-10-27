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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع إصابات مصر.. ومستشار السيسي يعلق على الموجة الثانية

07:30 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع إصابات مصر.. ومستشار السيسي يعلق على الموجة الثانية

أرشيفية

شهدت مصر أحداثًا وأحداثًا مهمة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ودولة أوروبية تعلن استعدادها لإجراء فحص كورونا على جميع سكانها.

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