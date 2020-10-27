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​مرشح قبطي يدعم موقف الأزهر الشريف: "الإساءة للإسلام مرفوضة"

01:57 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
​مرشح قبطي يدعم موقف الأزهر الشريف: "الإساءة للإسلام مرفوضة"

المهندس أمير هلال

أعلن المهندس أمير هلال، مرشح مجلس النواب عن الدائرة 13 في القاهرة، والتي تضم أقسام (عابدين - الوايلي - قصر النيل - الظاهر - الأزبكية)، رفضه محاولات الإساءة أو النيل من الإسلام، على خلفية التجاوزات التي صدرت من فرنسا في هذا الشأن.

وأكد في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" دعمه ومساندته للأزهر الشريف وشيخه الدكتور أحمد الطيب، في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، ومحاولة تطويع الدين لخدمة بعض المواقف السياسية، مشيرًا إلى أن الإساءة لأي دين أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

وأكد دعمه ومساندته الكاملة لجميع المسلمين في مصر والعالم الإسلامي في رفض هذه الإساءة، وضرورة أن يتقدم الرئيس الفرنسي باعتذار رسمي لجميع مسلمي العالم.

مجلس النواب الأزهر الشريف محاولات الإساءة للإسلام فرنسا

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