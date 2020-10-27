وفد من "الطيران المدني" يشارك في مؤتمر إطلاق تقرير المناخ بأفريقيا

كتب- محمد عبيد:

دعا الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إلى إطلاق التقرير الأول بأفريقيا الذي يهدف إلى التعريف بالتغيرات المناخية والظواهر شديدة التأثير التي تم رصدها، بصفته رئيس مكتب المؤتمر الوزاري الأفريقي للأرصاد الجوية، كما يمكن معرفة تأثيراتها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ونشر التقرير بشكل منتظم سنويًا لما يشمله من بيانات ومعلومات مجمعة وشاملة تهم الجميع لتعميم الاستفادة على نطاق واسع من تلك المعلومات المناخية المهمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير واللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مؤتمر "تقرير حالة المناخ أفريقيا 2019" خلال حلقة نقاش عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والمركز الأفريقي لسياسات المناخ، وتطبيقات الأرصاد الجوية من أجل التنمية ومفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية المعنية بأفريقيا والوزراء المعنيين بالأرصاد، وبنك التنمية الأفريقي ومركز التنبؤات والتطبيقات المناخية بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الهامة ، ورؤساء مرافق الأرصاد الجوية الأفريقية، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال خدمات الأرصاد الجوية.

وأكد منار أهمية هذه الجلسة التناقشية التي تتضمن معلومات أكثر شمولية واكتمالًا حول التغيرات والظواهر المناخية، والتي تهدف إلى تطوير قدرات مرافق الأرصاد الجوية الوطنية، والمشاركة في تقديم خدمات تختص بحالة الطقس والمناخ، وفقًا لما تتطلبه أجندة التنمية العالمية التي تضع أهمية قصوى لتغيرات المناخ، لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على مستوى القارة.

وأضاف منار أن تقرير المناخ يهدف أيضًا إلى التركيز على مواجهة معوقات التنمية التي تؤثر على أهداف التنمية المستدامة لأفريقيا 2063، وخلال المؤتمر وجّه وزير الطيران بضرورة الاهتمام بمرافق الأرصاد الجوية الوطنية بأفريقيا، مشيرًا إلى دورها الحيوي والمهم نحو الحفاظ على الأرواح وحماية الممتلكات والمنشآت.

وأشار منار إلى ضرورة رفع مستوى الوعي وتغيير الثقافة لدى الشعوب بأهمية الأرصاد الجوية في مجالات الاستثمار والتنمية، والتي تأتي في مقدمة أولويات الحكومة المصرية، والعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحديث المستمر لمحطات الرصد والتنبؤات وفقًا لمعايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.