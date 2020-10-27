​​"الأعلى للإعلام" يوصي بإنشاء قناة للطفل لمواجهة الفكر المتطرف

أوصى المؤتمر، الذي عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الاثنين، بإنشاء قناة للطفل لدعم بناء وعي الطفل المصري في مواجهة الفكر المتطرف.

وعقد المجلس، مؤتمرًا لمناقشة أساليب مواجهة وسائل الإعلام المعادية ومساندة الدولة المصرية ودعم مواقفها القومية، بحضور رئيسي الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وعدد من رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة ومجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

كما أوصى المؤتمر بتشكيل مجموعة عمل لوضع سياسات موحدة وخارطة طريق موضح بها توزيع المهام لمواجهة الإعلام المعادي.

وأوصى المؤتمر، بتيسير حصول الإعلام على المعلومات الصحيحة للرد على القنوات المعادية والتنسيق بين الإعلام المقروء والمرئي والمسموع، بهدف زيادة الفاعلية في وضع استراتيجية للتصدي للتزييف الإعلامي الذي يلعب على عواطف ومشاعر المواطنين من خلال نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة في محاولة لتشويه الإنجازات وخلق حالة عداء بين الشعب والسلطة.

وأوصى الحضور بضرورة تصميم برامج مؤثرة وقوية يتم فيها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة ما يسمى باحتلال العقول باعتباره هو الأخطر والأقوى تأثيراً ويسعى إلى تخريب العقول وهز الثقة بين الشباب ووطنهم.

كما أوصى المؤتمر بتحديد الأهداف الإعلامية بوضوح وتقسيمها من حيث المدى الزمني لها إلى أهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل، وشدد المؤتمر كذلك على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتباره أحد مصادر تشكيل الوعي المجتمعي وهو من يتصدى لمحاولات التأثير على ولاء الفرد لوطنه وقياداته ورموزه.