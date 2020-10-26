أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

10:33 م الإثنين 26 أكتوبر 2020
مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

مطار سوهاج

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمّان، والتي من المقرر استقبالها مرتين أسبوعيًا طوال الفترة المقبلة، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لاستئناف الحركة الجوية في جميع المطارات المصرية.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليًا، واستقبلت العلاقات العامة الركاب، وأشرفت على إنهاء إجراءات وصولهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لهم داخل صالة الوصول.

وكان في استقبال الركاب في المطار، الطيار هشام محمود فريد مدير المطار.

مطار سوهاج الخطوط الجوية الأردنية الأردن وزارة الطيران المدني

الخبر التالى:

تكريم 30 سيدة في منتدى المرأة المصرية 2020 (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"الري": لدينا سيناريوهات وآليات للتعامل مع سد النهضة إذا فشلت المفاوضات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا