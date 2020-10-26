مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار سوهاج الدولي، اليوم الاثنين، أولى رحلات الخطوط الجوية الأردنية القادمة من مطار عمّان، والتي من المقرر استقبالها مرتين أسبوعيًا طوال الفترة المقبلة، في إطار جهود وزارة الطيران المدني لاستئناف الحركة الجوية في جميع المطارات المصرية.

وقالت مصادر بالطيران المدني، إنه تم استقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليًا، واستقبلت العلاقات العامة الركاب، وأشرفت على إنهاء إجراءات وصولهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية اللازمة لهم داخل صالة الوصول.

وكان في استقبال الركاب في المطار، الطيار هشام محمود فريد مدير المطار.