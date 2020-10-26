السيسي يوجّه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضَّانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية؛ لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضًا برامج التعليم المجتمعي.

ووجّه الرئيس، بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة.

كما وجّه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي؛ لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية، إضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعى بمقدار مليار جنيه.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.