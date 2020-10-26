مارجريت عازر: إدلاء النواب الحاليين بأصواتهم في الانتخابات واجب وطني

كتب- مصراوي:

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اصطفاف الشعب المصري من "رجال وسيدات ومُسنين" في طوابير طويلة بمختلف محافظات الجمهورية وحرصهم الكبير على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى، أكبر دليل على وعيهم، كما أنها رسالة قوية لقنوات الجماعات الإرهابية والممولين لتنفيذ أجندات خارجية.

وأكدت عازر، خلال البيان الصادر لها اليوم الإثنين، فشل كل المخططات للأجندات الخارجية الممولة لفشل العملية الانتخابية لمجلس النواب؛ خصوصًا أنه كان هناك بعض الدعوات في الفترة الماضية بشأن الانقطاع عن المشاركة الوطنية، ولكن ما يحدث الآن باللجان أكبر دليل على فشلها.

وطالبت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نواب البرلمان الحاليين بالنزول إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم الانتخابية، وللاصطفاف بجانب المُرشحين الجدد للمجلس؛ مما يؤكد العمل الجماعي والتكاتف للانتقال من هذه المرحلة إلى بر الأمان، كما أنه واجب وطني.

وأشارت البرلمانية إلى أن نواب البرلمان 2020 سيقومون باستكمال أجندة البرلمان الحالي، التي تصب في الأساس لمصلحة المواطن البسيط، ولذلك لا بد أن يتكاتف الجميع وتقديم كل الدعم المعنوى لهم لفوز النواب الذين يستحقون بتلك المقاعد.