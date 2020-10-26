مكرم: القرى والمحافظات في حاجة إلى الأئمة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية

كتب - محمود مصطفى:

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، إن المولى عز وجل يبارك في أي عمل يتم في النور.

وأضافت خلال توقيع بروتوكول تعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، أن أي شاب يرغب في الهجرة غير الشرعية، حينما يسمع كلمة مطمْئنة في المسجد يُقلع بالفعل عن ذلك، مشيرة إلى أننا جميعا نلتف حول المساجد لنسأل الأئمة على أي شيء نريده.

وأشارت إلى أن كل قرية ومحافظة في حاجة إلى الأئمة للتوعية بخطورة الهجرة غير الشرعية، موجهة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على الجهود التي تبذلها في تجديد الخطاب الديني والتصدي لقضايا التطرف.

ولفتت إلى أنه من السهل جدا استقطاب الشباب في أمور كثيرة، ووزارة الأوقاف تتصدى لذلك.

وأكدت أن البروتوكول يعد تأكيدا على التعاون بين وزارتي الأوقاف والهجرة، مضيفة"أثمن دور الأئمة والشيوخ في ترسيخ الوعي والقضاء على هذه الظاهرة، والتصدي الأفكار المتطرفة التي تهدم الدول".