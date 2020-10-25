"الوفد" يشيد بانتظام العملية الانتخابية وتصويت المواطنين

(مصراوي):

قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، إنه يشيد بتقدم النساء صفوف الناخبين أمس السبت أمام لجان انتخابات مجلس النواب وتصدرهن المشهد السياسي في ماراثون 2020، وحرصهن على الوجود منذ الصباح الباكر أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن.

وأشار محسب إلى أن المرأة أصبحت تمتلك سلاح الوعي وتحارب به كا المعوقات التي تقف حائلًا دون تحقيق حلمها وإثبات قدرتها داخل المجتمع، منوهًا بأن السيدات دائمًا ما توجد في الصفوف الأمامية في أي انتخابات، عن وعي ومعرفة وخلفية معلوماتية كاملة عن المرشح الذي سيتم انتخابه.

ولفت مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال وأفراد الشرطة والجيش بذلوا مجهودات كبرى من أجل تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على توافر الأمن وعدم حدوث أية مخالفات أو خروقات تعمل على تعطيل سير العملية الانتخابية، فضلًا عن توفير كل سبل الراحة والمساعدة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وناشد مساعد رئيس حزب الوفد جميع الناخبين بالالتزام بكل التعليمات الوقائية أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وعدم التهاون في ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد أثناء التصويت؛ حفاظًا على صحتهم وسير العملية الانتخابية بسلام على الجميع.