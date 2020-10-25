أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

أمين "الشيوخ": التنسيق مع "النواب" مستمر.. ولجنة اللائحة ضمت جميع الأطياف السياسية

03:38 م الأحد 25 أكتوبر 2020
أمين "الشيوخ": التنسيق مع "النواب" مستمر.. ولجنة اللائحة ضمت جميع الأطياف السياسية

مجلس الشيوخ

مصراوي

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس راعت تمثيل كل الأطياف السياسية والمجتمعية بالغرفة البرلمانية الثانية.

وأكد عتمان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، علي هامش استقبال النواب المعينين، أن معظم كارنيهات أعضاء المجلس تم تسليمها إلى النواب، لافتًا إلى أن الوقت ممتد لمن لم يحصل على كارنيه العضوية.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن هناك تنسقًا تامًّا وكاملًا بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وسيستمر ذلك التنسيق من أجل تحقيق أفضل نتائج على مستوى العمل النيابي، مؤكدًا أن هيئة مكتب مجلس الشيوخ باشرت عملها عقب تشكيلها في الجلسة العامة الماضية.

وتابع عتمان بأن لائحة مجلس الشيوخ تحدد مهام عمل المجلس وتنظيم علاقته بمجلس النواب، وتحدد واجبات الأعضاء وحقوقهم.

مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان مجلس النواب

الخبر التالى:

5 أيام ويبدأ الحجز.. 8 فئات محرومة من حجز شقق الإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا