أمين "الشيوخ": التنسيق مع "النواب" مستمر.. ولجنة اللائحة ضمت جميع الأطياف السياسية

مصراوي

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس راعت تمثيل كل الأطياف السياسية والمجتمعية بالغرفة البرلمانية الثانية.

وأكد عتمان، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، علي هامش استقبال النواب المعينين، أن معظم كارنيهات أعضاء المجلس تم تسليمها إلى النواب، لافتًا إلى أن الوقت ممتد لمن لم يحصل على كارنيه العضوية.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ إلى أن هناك تنسقًا تامًّا وكاملًا بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وسيستمر ذلك التنسيق من أجل تحقيق أفضل نتائج على مستوى العمل النيابي، مؤكدًا أن هيئة مكتب مجلس الشيوخ باشرت عملها عقب تشكيلها في الجلسة العامة الماضية.

وتابع عتمان بأن لائحة مجلس الشيوخ تحدد مهام عمل المجلس وتنظيم علاقته بمجلس النواب، وتحدد واجبات الأعضاء وحقوقهم.