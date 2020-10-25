أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من "الإيفاد"

11:59 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من "الإيفاد"

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى والتي كانت في زيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان والنوبارية وذلك لمتابعة أنشطة المشروع.

جاء ذلك بحضور محمد الغزالي مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وتلقي القصير، من مانسيز تقريراً شاملا حول مشروعات الإيفاد في مصر مؤكدا على أننها حققت الأهداف المرجوة منها بالإضافة إلى المشروعات الجارية خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن.

وأكد وزير الزراعة، على الاهتمام والمتابعة من قبل القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة، ونتائج أعمالها؛ لما له من أثر إيجابي على الشأن الداخلي.

وأشار القصير، إلى خطة الوزارة لإنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

السيد القصير وزير الزراعة المشروعات الزراعية الإيفاد

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106397

    عدد المصابين

  • 98813

    عدد المتعافين

  • 6187

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42457887

    عدد المصابين

  • 28633996

    عدد المتعافين

  • 1147457

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تبدأ في صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الحكومة (جداول)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا