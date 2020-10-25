وزير الزراعة يبحث نتائج المشروعات الزراعية الممولة من "الإيفاد"

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي البعثة الإشرافية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" برئاسة اوميت مانسيز مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأدنى والتي كانت في زيارة إلى مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) المنفذة في محافظات كفر الشيخ وبني سويف والمنيا وأسوان والنوبارية وذلك لمتابعة أنشطة المشروع.

جاء ذلك بحضور محمد الغزالي مدير مكتب الإيفاد بالقاهرة والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وتلقي القصير، من مانسيز تقريراً شاملا حول مشروعات الإيفاد في مصر مؤكدا على أننها حققت الأهداف المرجوة منها بالإضافة إلى المشروعات الجارية خاصة المتعلقة بتحديث نظم الري في 25 ألف فدان حيث تم تنفيذ 6 آلاف منها حتى الآن.

وأكد وزير الزراعة، على الاهتمام والمتابعة من قبل القيادة السياسية للمشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة، ونتائج أعمالها؛ لما له من أثر إيجابي على الشأن الداخلي.

وأشار القصير، إلى خطة الوزارة لإنشاء وحدة مركزية لمتابعة وتقييم هذه المشروعات على أرض الواقع لتحقيق أقصى استفادة منها.

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