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أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بالمشاركة الفعالة في أولى جولات مجلس النواب

11:26 م السبت 24 أكتوبر 2020
أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بالمشاركة الفعالة في أولى جولات مجلس النواب

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

كتب- محمود مصطفى:

أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، بالمشاركة الفعّالة والإيجابية لجموع المصريين في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أنها تكشف عن وعي المصريين بالتحديات وأهمية المشاركة في تجاوزها حتى تكمل مصر مسيرة نهوضها بفضل قيادتها وشعبها العظيم.

وأثنى الأمين العام، اليوم السبت، على الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تقدم صورة حضارية للعالم أجمع مفادها أن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي لديها القدرة على الارتقاء بالوطن في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي يمكن أن تواجههم، كما أنهم لا يملّون في مواصلة المسيرة لتحقيق رؤية تنموية شاملة لوطنهم.

وأوضح عيّاد أنه يجب على كل مواطن يحب هذا البلد أن يقوم بدوره وأن يستشعر مسئوليته، وأن يعلم أن البناء والتنمية لا يقومان بشخص بمفرده، وإنما هي مسئولية مشتركة لا بد أن يسهم فيها الجميع كلٌ في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يرقى وينمو بعزيمة وإرادة أبناءه المخلصين.

نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

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