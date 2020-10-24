تعرض لبتر في ساقيه وأحد الساعدين.. مجلس الوزراء يستجيب لـ"شاب القطار"

(مصراوي):

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، لمناشدة تم تداولها بشكل موسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب "عمرو جمعة" 35 عامًا، الذي تعرض لحادث قطار عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين تحت المرفق، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه.

وعلى الفور، تواصل فريق التدخل السريع بلجنة الاستغاثات الطبية، مع الشاب عمرو؛ لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بحالته، والتواصل والتنسيق مع الدكتور هشام السلمي، استشاري الروماتيزم والتأهيل، والذي أوصى بضرورة توجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية يوم الاثنين الموافق 26 من أكتوبر الجاري، لتقييم حالته الصحية، تمهيدًا لتركيب الأطراف الصناعية إذا لزم الأمر، ووفقًا لما تقرّه اللجنة الطبية.

وقال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس الوزراء، رئيس اللجنة، إن لجنة الاستغاثات الطبية تواصلت مع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الذي تواصل بدوره مع الشاب شخصيًا ووعد بتكريمه ماديًا ومعنويًا، كما تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الرعاية الاجتماعية للحالة وتوفير حياة كريمة للشاب؛ إيمانًا من اللجنة بضرورة التكامل والتنسيق بين كافة الجهات المسئولة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد الدكتور حسام المصرى استمرار متابعة اللجنة للحالات عن كثب، كما أكد استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، وفقًا للتوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء في هذا الصدد.