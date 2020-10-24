نقيب المهندسين: ملحمة أكتوبر أسطورة تتناقلها أعتى الأكاديميات العسكرية بالعالم

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن ملحمة أكتوبر هي الأسطورة التي تتناقلها أعتى الأكاديميات العسكرية في العالم، فأبطال حرب أكتوبر عبروا بمصر من الهزيمة إلى النصر وسيظل التاريخ متوقفًا بعد أن سطرتم هذه البطولات والتضحيات التي يشهد لها القاصي والداني.

وبدأ منذ قليل الحفل الذي تقيمة نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لتكريم المهندسين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف ضاحي في كلمته بحفل النقابة لتكريم المهندسين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر، أن المهندسين العسكريون يسعون لتحقيق التنمية المستدامة متواصلين في العمل ليلاً ونهارًا.

وتابع نقيب المهندسين: "سيظل التاريخ يؤرخ لهذه الفترة أيضا التي تشهد بناء مصر الحديثة، وما تحقق من مشاريع عملاقة تمت في زمن غير مسبوق من خلال مشروعات قومية كبيرة".