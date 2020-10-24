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رئيس الهيئة الوطنية: انتظام عمليات التصويت باللجان بعد فتحها في مواعيدها

10:27 ص السبت 24 أكتوبر 2020
رئيس الهيئة الوطنية: انتظام عمليات التصويت باللجان بعد فتحها في مواعيدها

المستشار لاشين إبراهيم

كتب- طارق سمير:

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدًا الأحد.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذي على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظي وواقعي، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.

وقال المستشار لاشين إبراهيم إنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن عملية انتخاب ثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائي كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأهاب المستشار لاشين إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصري إلى النزول للجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء وطنهم الحبيب مصر.

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