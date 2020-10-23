إحباط تهريب 8 صقور نادرة إلى الإمارات في مطار برج العرب (صور)
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب 8 صقور حية نادرة، داخل طرود مصدرة لإمارة الشارقة بالإمارات على متن طائرة العربية.
وقالت سلطات المطار، أنه تم تزوير مستندات سفر الصقور، على أنها طرود "سمان" مذبوح ومعبأ في علب من الفوم، داخل صناديق خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة الجمركية، ومحمد الصباغ مدير إدارة جمارك بقرية البضائع في أحد الصناديق الفوم نظرًا لاختلاف الوزن، وتم كشف الرسالة وفتح الصناديق، وتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان.
وقرر الدكتور سامي رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التي قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان في الإسكندرية للتعامل مع الصقور، وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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