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إحباط تهريب 8 صقور نادرة إلى الإمارات في مطار برج العرب (صور)

08:02 م الجمعة 23 أكتوبر 2020
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك قرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب 8 صقور حية نادرة، داخل طرود مصدرة لإمارة الشارقة بالإمارات على متن طائرة العربية.

وقالت سلطات المطار، أنه تم تزوير مستندات سفر الصقور، على أنها طرود "سمان" مذبوح ومعبأ في علب من الفوم، داخل صناديق خشبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واشتبه مصطفى هداية مدير التعريفة الجمركية، ومحمد الصباغ مدير إدارة جمارك بقرية البضائع في أحد الصناديق الفوم نظرًا لاختلاف الوزن، وتم كشف الرسالة وفتح الصناديق، وتبين وجود 8 صقور مخدرة وملفوفة بقماش ودوبار أبيض داخل بعض الصناديق الخشبية أسفل السمان.

وقرر الدكتور سامي رمضان مدير عام جمارك قرية البضائع وطرود البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وعرضه على النيابة العامة التي قررت تسليم المضبوطات لحديقة الحيوان في الإسكندرية للتعامل مع الصقور، وتوفير البيئة المناسبة لإعاشتها، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

مطار برج العرب الإمارات صقور الجمارك

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