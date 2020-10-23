اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 209 رحلات لنقل 25 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 105 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12 ألف راكب، كما يغادر المطار 104 رحلات سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 13 ألف راكب

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ 24 ساعة مغادرة ووصول حوالي 25 ألف راكب على متن 209 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.​