اليوم.. حفل توقيع ومناقشة رواية ايزادورا بدار المعارف

تنظم دار المعارف بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة رواية ايزادورا للكاتب مجدي محفوظ والصادرة حديثا عن دار المعارف للنشر والتوزيع، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الدار بوسط البلد.

ويناقش الرواية الناقد أحمد خميس والكاتبة صفاء البيلي وبحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين.

تدور أحداث الرواية حول قصة حب بين ايزادورا ابنة حاكم الإقليم وضابط مصري حيث جمعت بينهما احتفالات الإلهة تحوت والموجود في منطقة الأشمونيين وأصبح العاشقان في تواصل مستمر إلى أن والداها اكتشف الأمر وقام بمنع ابنته في البر الشرقي وبعد صراع طويل قررت ايزادورا أن تلتقي بحابي ويكون آخر لقاء لها في الدنيا وقررت الانتحار غرقًا في نهر وحزن والدها على فقدها وأرثاها بمرثية نقشت في مقبرتها في منطقة تونه الجبل وظلت تعرف ايزادورا بشهيدة الحب لتستطر أعرق قصة حب في تاريخ مصر القديم وهذا القصة سبقت روميو وجوليت بالف عام حيث كانت قبل الميلاد بنحو 130 عاما وظلت دمية ايزدورا في مقبرتها في تونه الجبل مدينة ملوي بالمنيا ليشهد التاريخ على أعظم قصة حب في التاريخ.