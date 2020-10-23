أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

اليوم.. حفل توقيع ومناقشة رواية ايزادورا بدار المعارف

02:50 ص الجمعة 23 أكتوبر 2020
اليوم.. حفل توقيع ومناقشة رواية ايزادورا بدار المعارف

تنظم دار المعارف بالقاهرة، حفل توقيع ومناقشة رواية ايزادورا للكاتب مجدي محفوظ والصادرة حديثا عن دار المعارف للنشر والتوزيع، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الدار بوسط البلد.

ويناقش الرواية الناقد أحمد خميس والكاتبة صفاء البيلي وبحضور مجموعة من الكتاب والمثقفين.

تدور أحداث الرواية حول قصة حب بين ايزادورا ابنة حاكم الإقليم وضابط مصري حيث جمعت بينهما احتفالات الإلهة تحوت والموجود في منطقة الأشمونيين وأصبح العاشقان في تواصل مستمر إلى أن والداها اكتشف الأمر وقام بمنع ابنته في البر الشرقي وبعد صراع طويل قررت ايزادورا أن تلتقي بحابي ويكون آخر لقاء لها في الدنيا وقررت الانتحار غرقًا في نهر وحزن والدها على فقدها وأرثاها بمرثية نقشت في مقبرتها في منطقة تونه الجبل وظلت تعرف ايزادورا بشهيدة الحب لتستطر أعرق قصة حب في تاريخ مصر القديم وهذا القصة سبقت روميو وجوليت بالف عام حيث كانت قبل الميلاد بنحو 130 عاما وظلت دمية ايزدورا في مقبرتها في تونه الجبل مدينة ملوي بالمنيا ليشهد التاريخ على أعظم قصة حب في التاريخ.

دار المعارف رواية ايزادورا مجدي محفوظ

الخبر التالى:

اليوم.. تدشين مشروع التصوير المسرحي للصور الغنائية الإذاعية للتراث المصري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106060

    عدد المصابين

  • 98624

    عدد المتعافين

  • 6166

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 41928677

    عدد المصابين

  • 31117294

    عدد المتعافين

  • 1141475

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وجهًا لوجه.. ترامب وبايدن في المناظرة الأخيرة بسباق الانتخابات (بث مباشر)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا