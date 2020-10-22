الأرصاد: سقوط منزلين بسبب الأمطار في مطروح والعلمين

كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا لا زالت مستمرة حتى يوم الأحد المقبل، في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن الهيئة رصدت خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية في مدن (مطروح والضبعة والإسكندرية وبلطيم ورشيد وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة)، وأدت هذه الأمطار إلى هدم منزلين في مطروح والعلمين.

وأشار إلى أن الأمطار سقطت من متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية بصفة عامة والدلتا، لافتا إلى أن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى القاهرة مساء الجمعة ويوم السبت المقبل، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء، ونشاط الرياح مصاحب للسحب الرعية، على أن تكون الرعد في المناطق التي بها سحب رعدية.

وتعرضت بعض المناطق في الساحل الشمالي والإسكندرية والعلمين والضبعة والعجمي، وسيدي عبدالرحمن، وادكو ورشيد، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية خلال الساعات الماضية.

ومن المتوقع أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري.