بالصور.. مطعم "ناين بيراميدز لاونج" بالأهرام يستقبل الوفود السياحية بعد افتتاحه

مصراوي:

توافد اليوم الخميس، إلى منطقة آثار الهرم وفود سياحية عديدة من بينهم وفد من بيلاروسيا وأوكرانيًا، قادمًا من مدينة شرم الشيخ، ضمن رحلات "اليوم الواحد"، وذلك للاستمتاع بزيارة أهرام الجيزة وتناول الغداء بمطعم "ناين بيراميدز لاونج" الذي تم افتتاحه أول أمس بمنطقة البانوراما.

وأعرب السائحون عن إعجابهم بطريقة بناء الهرم، واندهاشهم بضخامة تمثال أبي الهول وطريقة نحته، كما حرصوا على التوجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام منطقة أهرام الجيزة، أنه بعد الوفد حرص بعد انتهاء الجولة على تناول وجبة الغداء في أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما الثانية، ناين بيراميدز لاونج، والذي افتتحه وزير السياحة والآثار والمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، مساء يوم الثلاثاء بحضور ٥٠ سفيرًا أجنبيًا وعربيا وأفريقيا بالقاهرة، كأولى ثمرات بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم للاستثمار، وذلك لتقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة والذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨، كما تم التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتم تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية داخل المنطقة الأثرية.

وأشار محي الدين، إلى أن الوفد ابنهر بالمنظر الذي يطل عليه المطعم ووصفوه بالخلاب، حيث إنهم لأول مرة يستطيعون رؤية التسع أهرام الموجودة بالمنطقة.

يذكر أن مشروع تطوير المنطقة يضمن توفير وسائل الانتقال بداخل منطقة أهرام الجيزة من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد إحدى أهم المقاصد السياحية في العالم.