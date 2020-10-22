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برلماني: لقاء وزيرة الصناعة بوفد الخارجية الأمريكية يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري

08:43 م الخميس 22 أكتوبر 2020
برلماني: لقاء وزيرة الصناعة بوفد الخارجية الأمريكية يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري

الدكتور محمد منظور

مصراوي

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن المباحثات التي عقدتها، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع وفد وزارة الخارجية الأمريكية برئاسة كيف كراك، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، تستهدف زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات المصرية الأمريكية المشتركة.

وأضاف منظور، في بيان له، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تعد ثالث أكبر مستثمر في مصر، بينما تعد مصر أكبر مُتلقي للاستثمار الأمريكي في أفريقيا والثانية بالشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الأمريكية في مصر 17.7% من إجمالي الاستثمارات الواردة، كما ارتفع حجم استثمارات الولايات المتحدة في مصر بنسبة 22.5%، لتصل إلى 2244.4 مليون دولار عام 2017/2018 مقارنة بـ 1832.9 مليون دولار عام 2016/2017، مُؤكدًا أن هناك تطور ملموس في مستوى العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال العام الماضي 8 مليار و618 مليون دولار، مُتوقعًا زيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة القادمة.

وأكد أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تبلغ حوالي 21.8 مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والتمويلية والزراعية والسياحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن كافة مؤسسات الدولة المصرية تقوم بإزالة العراقيل أمام حركة الاستثمار في مصر لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية لنهضة البلاد، وبما يخدم مصلحة المُستثمرين بما يتناسب مع احتياجات الدولة.

محمد منظور حزب مستقبل وطن نيفين جامع وزارة الخارجية الأمريكية

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