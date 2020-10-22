رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020"

كتب – يوسف عفيفي:

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الختامية للمناورة "ردع - 2020" التي تنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتى أستمرت لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ نشاط تدريبي يتمثل في القضاء على بؤرة إرهابية وسط أجواء تحاكي ظروف العمليات الحقيقية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى، وتأمين منطقة سكنية وعودة الحياة إلى طبيعتها وذلك بإستخدام مقلدات المايلز " لتحقيق الواقعية خلال التنفيذ، وأظهرت المرحلة المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية وتنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للعناصر المشاركة في المناورة "ردع 2020" على ما بذلوه من جهد خلال تنفيذ كافة مراحل للمناورة.

وناقش الفريق فريد، عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس.

حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.