"مصر للطيران" توقع مذكرة تفاهم مع غانا لتأسيس شركة جديدة بأفريقيا

كتب- محمد عبيد:

وقعت شركة مصر للطيران مذكرة تفاهم مع الجانب الغاني، بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا في تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية بتعزيز أواصر التعاون ودعم العلاقات وتبادل الخبرات مع دول القارة السمراء في مختلف المجالات ومن بينها صناعة النقل الجوي.

وقع على المذكرة جوزيف كوفي آدا وزير الطيران بدولة غانا، والطيار حسن منير مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ممثلا عن الجانب المصري.

صرح بذلك الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، موضحا مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مصر وغانا على مدار أعوام عديدة.

وأكد زكريا، على قدرة الشركة في دعم التعاون بين البلدين في مجال الطيران المدني وتلبية الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لإنشاء شركة طيران قوية قادرة على المنافسة في السوق العالمي محققة الأهداف الاستراتيجية للجانبين.

من جانبه أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط في بيان رسمي للشركة، على أن جهود الجانب المصري في اقتناص الفرصة قد كللت بالنجاح.

وقال أبوالعينين: "سعداء بثقة الحكومة الغانية في اختيار وأفضلية مصر للطيران من بين كبرى شركات الطيران الأوروبية والآسيوية والأفريقية لهذه الشراكة الاستراتيجية في إنشاء شركة طيران جديدة تعمل من مركزها الرئيسي بالعاصمة الغانية أكرا، وتمتد شبكة خطوطها في أرجاء أفريقيا مع ربطها بدول الأمريكتين الشمالية والجنوبية".

جدير بالذكر أن الدولة المصرية تهتم كثيرا بتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأفريقي، وتسعى دائما من خلال تقديم كافة السبل والإمكانات الحديثة والمتطورة للنهوض بصناعة النقل الجوي في القارة الأفريقية في شتى مجالاته.