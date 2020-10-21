رئيس "الشيوخ": البرلمان أدَّى دوره على أكمل وجه في مرحلة صعبة وفاصلة

كتب- مصراوي:

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إنه في غاية السعادة بأن يكون أول المهنئين له بالمنصب هو القامة الدستورية الكبيرة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأضاف عبدالرازق، خلال استقباله الدكتور علي عبدالعال بمكتبه، الأربعاء، أن عبد العال أخ عزيز تجمعه به صداقة تضرب في عمق التاريخ، متابعا: "جمعتنا أيام سعيدة في أعمال سابقة"، لافتًا إلى أن عبد العال يتمتع بخبرات عميقة وطويلة في مجال العمل القانوني والعمل السياسي والعام.

وثمَّن عبدالرازق الدور الكبير الذي قام به مجلس النواب في مرحلة وصفها بأنها كانت صعبة للغاية وفاصلة في عمر مصر.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ بأن التاريخ سيشهد لمجلس النواب بأنه عمل عملًا وطنيًّا رائعًا لتدعيم مؤسسات الدولة المصرية، وقام بدور تشريعي رهيب، والدليل على ذلك عدد القوانين التي تم إقرارها من قِبل مجلس النواب، وحمل هذا المجلس طاقة أكبر من أي مجلس نيابي آخر طوال تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، كما أنه قام بدور رقابي كبير جدًّا لصالح المواطن المصري، مثمنًا دعم الأمانة العامة لمجلس النواب لمجلس الشيوخ، قائلًا إن الغرفة الأولى قدمت كل الجهد والدعم للغرفة الثانية خلال الأيام الماضية، وحملت أكثر من طاقاتها.