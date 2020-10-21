كرم جبر للسفير الفرنسي بالقاهرة: وضع الصحافة في مصر لا يختلف عن العالم

كتب- مصراوي:

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمكتبه بمبنى ماسبيرو، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له والمكون من منية جيكيل المستشارة الإعلامية والصحفية بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، وأحمد فاضل الملحق الصحفي بالسفارة الفرنسية، وحضر الاجتماع من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كل من صالح الصالحي وكيل المجلس والمستشار أحمد عبدالعزيز أمين عام المجلس.

تناول اللقاء العديد من القضايا المشتركة الخاصة بالإعلام و الصحافة وسبل التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة، والذي كان محل ترحيب من الطرفين حيث أكد كرم جبر خلال الاجتماع على أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات قوية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

كما أكد السفير الفرنسي حرصه على استمرار التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأنه يعلم جيداً المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه، وثمن حرص المجلس على استمرار التعاون المشترك وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وشدد على رغبته الجادة في استمرار هذا التعاون.

وردا علي استفسار السفير الفرنسي عن موقف المجلس من أحوال الصحافة في مصر وأولوياته المقترح تنفيذها في الفترة القادمة لتطوير هذا المجال، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر على أن الصحافة المصرية (التقليدية والورقية) وضعها لا يختلف عن نظائرها في العالم أجمع، وأنها تمر بظروف صعبة تزداد كلما زادت قوة الثورة التكنولوجية وتنوعت أساليبها.

وأشار جبر إلى التجربة الناجحة لصحيفة " لوفيجارو" الفرنسية، حيث طبقت خططاً إصلاحية توازن بين الصحافة التكنولوجية والورقية، واستطاعت أن تتخطى الأزمة وأن تغطي أرباحها نفقاتها مرة أخرى، وقد طلب من السفير الفرنسي التعاون في نقل هذه الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة منها.

وأوضح كرم جبر أنه يتمنى أن يلعب السفير الفرنسي دور سفير التواصل الثقافي، وذلك إيمانا بأهمية تطوير العلاقات الثقافية وإحياء التواصل المتبادل بين حضارتين عظيمتين وشعبين صديقين.

وأضاف أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد على استعداده لدعوة مجموعة من كبار الصحفيين الفرنسيين للتحاور حول طرق مواجهة الخطر المشترك الذي يواجه مصر وفرنسا على حد سواء، وهو الإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة والعنف المصاحب لها.

كما تطرق جبر لقضية الهجرة غير الشرعية، وقال: "نحن نعرف جيداً مدى اهتمام الدولة الفرنسية بهذا المجال، وأنها تنفذ حزمة ضخمة من الإجراءات لإعادة المهاجرين وحل الأزمة، ومصر منذ 2016 لم يخرج منها مهاجر واحد.. ومن المفيد وجود تعاون إعلامي مشترك بين البلدين في هذا المجال".

وأضاف جبر: "الأمر الأكثر أهمية هو ضرورة بلورة النقاط التي سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماعنا هذا في شكل آليات عمل مشترك، حتى لا يكون مجرد لقاء عابر.. وإيجاد شكل من أشكال التعاون (بروتوكول / اتفاق نوايا / مذكرة تفاهم) ونحن مستعدون لتنظيم لقاءات مع شخصيات إعلامية فرنسية، ونؤكد أننا منفتحون على الجانب الفرنسي تماما بجميع وسائل التواصل والحوار والنقاش التي تخدم العلاقات بين البلدين".

وأبدى السفير ستيفان روماتيه موافقته كل ما تم عرضه من نقاط من جانب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقال: "أرى أنه من المفيد أن يكون بيننا مبادلات معلوماتية حول تطوير مجال الصحافة المصرية والفرنسية، ونحن بالطبع منفتحون للغاية ومهتمون ببرامج التدريب المشتركة وورش العمل واللقاءات الثقافية ومستعدون لتلبية طلباتكم لتنفيذها".