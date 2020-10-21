القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ يبحث حل مشكلات المصورين البرلمانيين

كتب- مصراوي:

التقى المستشار محمود إسماعيل عتمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، بوفد من المصورين البرلمانيين لمناقشة الأوضاع التي يترتب عليها تنظيم العمل داخل المجلس ولجانه المختلفة والوقوف على تذليل كل العقبات.

ناقش الاجتماع تسهيل طريقة عملهم بقدر المستطاع، حتى يتسنى لهم القيام بمهامهم الصحفية على أكمل وجه مما يخرج الصورة الواقعية للفعاليات لمختلف الجلسات بشكل منظم وفعال.

وتوجه المشاركون في الاجتماع بالشكر للقائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، على استجابته للقاء وحرصه على حل أي إشكاليات تعطل القيام بأعمالهم في تغطية كل أنشطة المجلس.​