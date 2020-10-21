الزراعة: تحصين أكثر من 4.3 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحصين 2 مليون و200 ألف و484 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم مليون و400 ألف و716 رأس أبقار، و688 ألفا و262 رأس جاموس، و169 ألفا و876 رأس أغنام، و41 ألفا و644 رأس ماعز حتى 20 أكتوبر.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 19 سبتمبر 2020 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تحصين 2 مليون و129 ألفا و1 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم مليون و243 ألفا و70 رأس أبقار، و678 ألفا و363 رأس جاموس، و163 ألفا و33 رأس أغنام، و41 ألفا و644 رأس ماعز، و2891 رأس جمال حتى 20 أكتوبر.

وناشدت وزارة الزراعة، جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، لافتة إلى أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة كما أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.