بحضور إعلامي واسع.. أمين عام "الشيوخ": حفل استقبال الأعضاء المعينين الأسبوع المقبل

مصراوي

استقبل المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم الأربعاء، عددًا من المصورين البرلمانيين، في إطار تنظيم عمل الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) خلال المرحلة المقبلة.



وأكد المستشار محمود إسماعيل حرص المجلس على تقديم كل سبل الدعم للمحررين والمصورين البرلمانيين خلال انعقاد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، مضيفاً: "كلنا نعمل لصالح هذا الوطن، والمواطن المصري يجب أن يشعر بدور الغرفة الثانية للبرلمان، لا سيما في ظل غيابها لفترة خمس سنوات".



وشدد إسماعيل على أنه جار توفير كل الاحتياجات التي يحتاج إليها قطاع الإعلام لتغطية فعاليات المجلس، من خلال تخصيص مساحة للمحررين والمصورين البرلمانيين لتغطية الجلسات البرلمانية داخل القاعة.



ومن جهة أخرى، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إنه يعكف على تنظيم حفل استقبال الأعضاء المعينين من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستهل الأسبوع المقبل، للاحتفاء بهم على غرار الحفل الذي تم تنظيمه للأعضاء المنتخبين، وسيكون بحضور إعلامي واسع.