بالصور.. افتتاح مطعم "ناين بيراميدز لاونج" وتشغيل أول حافلة كهربائية بالأهرامات

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شهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، يرافقه المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، بحضور٥٠ سفيرا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، الثلاثاء، بدء التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة والتي سيتم تجربتها في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية، وافتتاح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة.

ويقع مطعم واستراحة "ناين بيراميدز لاونج" الذي تديره وتشرف عليه شركة بيراميدز للمشروعات الترفيهية التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على الناحية الجنوبية من هضبة الأهرامات ويطل على تسع أهرامات في منظر فريد وخلاب.



وتصل المساحة الكلية للمطعم والاستراحة إلى 1341 متر مربع، والتي تم تقسيمها إلى عدة مناطق بعضها مغطى والآخر مكشوف، وهي منطقة الخيمة وبرجولتين ومجلس بدوي، إضافة إلى موقف خاص للسيارات ملحق بالمطعم.

ويقدم مطعم واستراحة ناين بيراميدز لاونج خدماته المتنوعة من الوجبات والمشروبات المتميزة، والتي تتمتع بأعلى مستويات الجودة على مدار اليوم، بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات الخاصة، وذلك في أحضان الحضارة المصرية العظيمة.

وبدأ التشغيل التجريبي لأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة في مسار منطقة الزيارة من خلال ستة محطات رئيسية، تبدأ من محطة مركز الزوار مروراً بمحطة بانوراما 1 ثم محطة منقرع ومحطة خوفو ثم محطة خفرع لتنتهي عند محطة ابو الهول قبل العودة لمركز الزوار.

وتستعرض الشركة أول نموذج لمنفذ بيع معتمد لحاملي التراخيص الصادرة من الجهات المختصة فقط، وذلك في إطار تطوير منظومة الباعة داخل هضبة الأهرامات بشكل متميز وراق يليق بعظمة وبهاء الحضارة المصرية العريقة المتمثلة في كل ما تضمه المنطقة من آثار.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه في ظل الانتهاء هندسياً بنسبة ١٠٠٪ من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها، والذي قام بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة، وتجري الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع وأن تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف ٢٠٢١.

وقال: "اليوم نعلن افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الأهرامات، بدون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية، كأولى ثمرات بروتوكول تقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة بين المجلس الأعلى للأثار والشركة المصرية أوراسكوم للاستثمار القابضة، والذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨."

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن المطعم عبارة عن بناء خشبي بسيط ووسادات تفترش الأرض كالطراز البدوي في موقع فريد يرى كل أهرامات الجيزة.



وأشار إلى وصول أول أتوبيس من الحافلات السياحية الكهربائية صديقة للبيئة التي سيتم استخدامها في الزيارة بالمنطقة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية حفاظا على الآثار، عند افتتاح مشروع التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية قبل منتصف ٢٠٢١.

ويتضمن مشروع التطوير توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء و طاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، وذلك في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.

وأكد العناني، حرص الدولة المصرية على وجود بنية أساسية تحتية سياحية وأثرية مما سيكون له مردود إيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أنه بالتزامن مع الانتهاء من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولى إلى ضعف الطاقة الاستيعابية له وافتتاح المتحف المصري الكبير العام القادم، سوف يغير من الخريطة السياحية لمدينة القاهرة.

وقال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار، إن الهدف الرئيسي الذي وضعناه نصب أعيننا منذ اليوم الأول لدخولنا مشروع إدارة وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، هو الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستوى يليق بحضارة مصر وعظمة هذه المنطقة الأثرية، مع حمايتها من التلوث بكل أنواعه والمحافظة على نظافة المكان وهيبته وتقديم تجربة فريدة ومميزة للسائحين.

وأضاف: "نقدم اليوم أول مطعم في المشروع تم تصميمه على الطراز البسيط، وإنشاؤه بالكامل من مواد من الطبيعة مثل الأخشاب والحبال والوحدات المتحركة بتصميم يتناسب مع طبيعة المنطقة ويحميها من التلوث البصري، ويتميز المطعم بمنظر فريد من نوعه في العالم كله حيث يطل على تسعة أهرامات فرعونية.

وأضاف: "في الربع الأول من العام المقبل سيتم إضافة مطعم إيطالي وآخر شرقي وكافيه بمبني الإدارة الهندسية القديم والقائم في الجهة الشمالية الغربية والمطلة على الأهرامات الثلاث والذي تم تحديثه وإعادة تصميمه بالكامل من الخارج والداخل وإعادة توظيفه ليكون مجمع مطاعم راقية".

وأوضح أن المشروع سيساهم في تحويل زيارة منطقة الأهرامات بالكامل للحوامل الكهربائية صديقة البيئة للحفاظ على المنطقة وتقديم خدمة متطورة وزيارة سلسة.

وأكمل ساويرس: نحن سعداء بافتتاح أولى الخدمات الجديدة بمنطقة أهرامات الجيزة ونتطلع لتقديم باقي مظاهر التطوير والتي ستحول تجربة الزائرين تحولاً كاملاً.

وأكد المهندس أشرف حليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، أنه لتحقيق رؤية تحويل هذا الموقع الفريد إلى مقصد سياحي أثري عالمي، تم التعاون مع بيوت خبرة استشارية مصرية وعالمية ذات خبرات بمشاريع مماثلة لوضع التصميمات الهندسية والرسومات المعمارية وذلك طبقا لمواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية الموقع الأثري العالمي ومع الالتزام بشروط الأعمال بالموقع الأثري الفريد.

وقال ساويرس: "تلتزم الشركة بتقديم كل الخدمات الأساسية على أعلى مستوى، كما سيتم تقديم خدمات إلكترونية للزوار من تطبيقات للحجوزات المسبقة وتطبيقات لتقديم المعلومات عن الموقع الأثري وعن الخدمات المقدمة في المنطقة، مضيفا أن العمل في الشركة يجري علي قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كل أركان المشروع علي أسرع وجه وعلي أعلي مستوي مما يليق بحضارة مصر العظيمة".

جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية

شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، شركة مساهمة مصرية وهي إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار القابضة وتقوم بتطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بناء علي عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عاما.