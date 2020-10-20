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بدء مؤتمر افتتاح أول مطعم مفتوح بالأهرامات بعرض فيلم تسجيلي عن المشروع

07:54 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
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مصراوي

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، وشركة أوراسكوم بيراميدز، تحت سفح الأهرامات بالجيزة، للإعلان عن افتتاح أول مطعم مفتوح تحت سفح الأهرامات، pyramids 9 loung، وكذلك تجربة أول أتوبيس كهربائي يعمل بمنطقة الأهرامات ضمن برنامج تطوير هضبة الأهرامات التي تعمل عليه شركة أوراسكوم بيراميدز.

ويعقد المؤتمر بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، المهندس أشرف حليم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يستعرض مشروع تطوير منطقة الأهرامات ويوضح الركائز الأساسية للمشروع، والمراحل التي قطعها تطوير هضبة الأهرامات.

يشار إلى أن مطعم 9 pyramids lounge، أقيم وفق طراز فريد ومبتكر، ضمن مشروع تطوير الخدمات السياحية بمنطقة هضبة الأهرامات، بدون أي بناء أو إنشاءات ليتيح الاستمتاع برؤية الأهرامات الثلاثة عن قرب، ودون أي حواجز تعيق رؤيتهم.

وتستكمل شركة أوراسكوم بيراميدز، تطوير خدمات الزائرين بمنطقة الأهرامات، ورفع كفاءتها؛ وتوفير وسائل انتقال داخل منطقة الأهرامات تعمل بالكهرباء، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

ويشمل مشروع التطوير نقل البوابة الرئيسية من نهاية شارع الهرم، إلى طريق الفيوم، مع إنشاء مبانٍ جديدة لخدمة الزوار والسائحين، وقاعات عرض سينمائية لعرض الأفلام الوثائقية التاريخية، ومبنى لكبار الزوار مستوحى من التصميم الفرعوني.

نجيب ساويرس خالد العناني مطعم مفتوح الأهرامات pyramids 9 loung

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