صفحات وهمية.. المقاولون العرب تحذر المواطنين من إعلانات الوظائف بها
كتب- محمد عبدالناصر:
حذرت شركة المقاولون العرب، من بعض الصفحات على منصات سوشيال ميديا والتي تنتحل إسم الشركة للإعلان عن وظائف بها، مشيرة إلى أن هذه الصفحات مزورة ووهمية ولا أساس لها من الصحة.
وأهابت الشركة بمتابعة الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، وتوخي الحذر حتى لا يكون المواطنين عرضة للنصب والاحتيال عليهم.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن جميع طلبات التوظيف تتم من خلال الموقع الرسمي للشركة، داعية الجميع بعدم الاستجابة لأي إعلان يصدر من غير القنوات الرسمية لها.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105424
عدد المصابين
-
98247
عدد المتعافين
-
6120
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
40153771
عدد المصابين
-
30027195
عدد المتعافين
-
1116980
عدد الوفيات
إعلان