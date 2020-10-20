بدعم من القوات المسلحة.. "الفنية العسكرية": تحالف مصري لإطلاق قمرين صناعيين
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال اللواء دكتور أسامة محمد كمال، مدير الكلية الفنية العسكرية، إنّ الكلية تعمل على تطوير المناهج الدراسية بصفة دورية كل 5 سنوات، وذلك لإضافة تكنولوجيا حديثة هندسية وعسكرية، وبالتالي يتعلم الطالب كل ما هو حديث، سواء من الناحية الهندسية أو العسكرية ليتخرج ضابظ مهندس يكون قادر على التعامل مع جميع التكنولوجيات الحرجة والدقيقة الخاصة بمنظومات التسليح داخل القوات المسلحة.
وأضاف مدير الكلية الفنية العسكرية في لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، الثلاثاء، أنه في عام 2017 اتجهنا لموضوع الفضاء والأقمار الصناعية و افتتحنا أول قسم موجود في مصر، وهو تكنولوجيا هندسة الفضاء، ليكون الخريج قادر على التعامل مع تكنولوجيات الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اشتراكنا في تحالف عالمي "الحزام والطريق"، وسط أكثر من 50 دولة ومعهد بحث علمي لانشطة الفضاء والطيران على مستوى العالم.
وقال "كمال"، إن الكلية الفنية العسكرية فازت في عام 2018 بأفضل عضو مشارك وفعال في المنتدى بالإضافة إلى أننا في طريقنا لإنشاء تحالف مصري لتصنيع وإطلاق أول قمرين صناعيين صغيرين بدعم كامل من القيادة العامة للقوات المسلحة بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والاتصالات.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد صباح اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الدفعات الجديدة للعام الحالي 2020، من الكليات والمعاهد العسكرية.
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