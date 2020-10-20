"مصر للطيران" تسيِّر 34 رحلة دولية تقل 3300 راكب.. غدًا



كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 34 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.



وأضافت المصادر أن الشركة تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، نيويورك، بيروت، بغداد، الشارقة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة)، و٤ رحلات إلى (جدة)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين إلى كل من (أبوظبي، إسطنبول)، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة) ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان) و٤ رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب.



ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .