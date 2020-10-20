أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك والرجاء العام الدراسي الجديد فتاة المعادي البحث عن أكثم الطقس أسعار الذهب إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

"مصر للطيران" تسيِّر 34 رحلة دولية تقل 3300 راكب.. غدًا

06:57 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
"مصر للطيران" تسيِّر 34 رحلة دولية تقل 3300 راكب.. غدًا


كتب- محمد عبيد:
قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 34 وجهة دولية؛ تنقل على متنها ما يقرب من 3300 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أمستردام، باريس، روما، لندن، ميلانو، الخرطوم، نيويورك، بيروت، بغداد، الشارقة، الدمام، الرياض، المدينة المنورة)، و٤ رحلات إلى (جدة)، و3 رحلات جوية إلى (دبي)، ورحلتين إلى كل من (أبوظبي، إسطنبول)، و٦ رحلات داخلية بمعدل رحلتين إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة) ورحلة جوية إلى (الأقصر وأسوان) و٤ رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3300 راكب.

ومن جانبها، تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

الرحلات الدولية مصر للطيران

الخبر التالى:

ترتقي بالأرواح.. الإفتاء: إذاعة القرآن الكريم مدرسة تربوية متكاملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 105424

    عدد المصابين

  • 98247

    عدد المتعافين

  • 6120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 40153771

    عدد المصابين

  • 30027195

    عدد المتعافين

  • 1116980

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وفرينكفاروزي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا