نائب رئيس هيئة "المجتمعات العمرانية" يتفقد مشروعات مدينتي المنصورة ودمياط الجديدتين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي دمياط والمنصورة الجديدتين، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومسئولو الجهازين والشركات المنفذة للمشروعات بالمدينتين.

وبحسب بيان، استهل المهندس عبدالمطلب ممدوح، والوفد المرافق له زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، بعقد اجتماع مع مسئولى الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، حيث أكد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، مشروع تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة للوقوف على الموقف التنفيذى للكليات الجاري تنفيذها، وكذا مشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة، ومنطقة تنفيذ مشروع سكن مصر لعدد(196) عمارة بإجمالي (4704) وحدات سكنية.

كما تجول المهندس عبدالمطلب ممدوح، بمنطقة الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، والتي يتم تشطيبها، حيث جار تنفيذ عدد 1149 فيلا ( منفصلة، متصلة، شبه متصلة) تضم 2103 وحدات، والكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث بلغت نسبة تنفيذ الكورنيش بطول 4.2 كم حوالي 94%، ويضم الكورنيش (ممشى، كافتريات، برجولات، مقاعد ، حارة دراجات، ملاعب، مناطق للقراءة والإنترنت، مناطق ألعاب للأطفال) .

وفي سياق متصل، أوضح المهندس محمد رجب، أن الجولة شملت تفقد موقع تنفيذ مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي، والذى يضم، ( 58) عمارة بإجمالي عدد(1392) وحدة سكنية، كما تم أيضا تفقد موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة، جارٍ تنفيذها على مساحة 24 فدانا، بإستثمارات حوالي مليار و٤٠٠ مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 40 ألف م3/يوم، كمرحلة أولى، قابلة للتوسع لإنتاج 160ألف م3/ يوم، مضيفاً أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة مثل عدد 8 أسواق تجارية، مركز صحي، مدرستان للتعليم الأساسي، مبني جهاز المدينة، محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 120ألف م3/ يوم، المرحلة الأولى بطاقة 30 ألف م3/ يوم.

ثم توجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، والوفد المرافق له، إلى مدينة دمياط الجديدة، حيث قام بافتتاح الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة بالمدينة، ثم تفقد منطقة تنفيذ عدد (73) عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة (33 ) بالحي السادس.

وأوضح المهندس محمد رجب، أن الموقف الإقليمي الشرقي لسيارات الأجرة مقام على مساحة 2.65 فدان، مشيرا إلى أن الموقف الغربي لسيارات الأجرة شمال الجامعة علي مساحة 4.8 فدان، جارٍ دفع العمل به للإنتهاء من تنفيذه قريبا.

وأضاف رئيس الجهاز، أن كل موقف مكون من (مسجد، مظلات سيارات ميكروباص، مظلات ميني باص، مظلات ركاب، محال، مبنى إداري)، مؤكداً أن جهاز المدينة لن يدخر جهدا في سبيل تنفيذ المباني الخدمية والعمل علي زيادتها لخدمة سكان المدينة.​