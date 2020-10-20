سيول وأمطار رعدية.. الحكومة تعلن ذروة موجة الطقس السيئ

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات، بوزارة الموارد المائية والرى، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوزارة الطيران المدنى، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وعدد من مسئولي الوزارة والهيئة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بإرسال التقارير التفصيلية الخاصة بحالة الجو خلال الأيام القادمة إلى المحافظات وأجهزة المدن الجديدة، لتجهيز نفسها للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط أمطار غزيرة بها، خاصة في أيام ذروة هذه الموجة، المتوقع لها، حسب التقارير، الجمعة، والسبت.

وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد، والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات من الممكن أن تحدث نتيجة لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مشدداً على استمرار تشغيل كافة غرف إدارة الأزمات، للتعامل الفوري مع أى مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض تقرير حول حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم الموافق 20 أكتوبر الجاري، حتى يوم الأحد المقبل الموافق 25 من نفس الشهر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحياناً على عدد من مناطق الجمهورية، في حين قد تصل إلى حد السيول في مناطق أخرى كمناطق شمال ووسط سيناء، هذا إلى جانب ما يصاحب ذلك من انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتباراً من يوم الخميس 22 أكتوبر الجارى على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.

كما تم استعراض عدد من خرائط الأمطار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والمناطق والمحافظات المتأثرة بهذه الأمطار، وتقديراً لكمية الأمطار المتوقعة على مختلف مناطق الجمهورية.

وأشار اللواء هشام طاحون في ختام الاجتماع، إلى أن الهيئة أتاحت العديد من الوسائل لمتابعة آخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، منها النشرات اليومية التي يتم إصدارها من خلال الهيئة، والتنبؤ الأسبوعي لحالة الجو، إلى جانب إمكانية متابعة الصفحة الرسمية للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكذا الموقع الرسمى للهيئة على شبكة الانترنت، أو عبر الاتصال المباشر بالهيئة عن طريق أرقام التليفونات المخصصة لاستقبال الاستفسارات على حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة.