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"هيبجيبلكوا لبن العصفور".. مرشح للنواب يستعين بحمو بيكا وفيجو الدخلاوي

11:16 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
"هيبجيبلكوا لبن العصفور".. مرشح للنواب يستعين بحمو بيكا وفيجو الدخلاوي

المرشح الانتخابي و حمو بيكا

(مصراوي):


استعان محمد زيتون، المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة منيا القمح الانتخابية بمحافظة الشرقية، بمطربي المهرجانات حمو بيكا وفيجو الدخلاوي، لدعمه بأغنية تحمل كلماتها اسم المرشح ورمزه الانتخابي ودائرته.

وحرص المرشح صاحب رمز إشارة المرور على تكرار الرمز بالأغنية، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "يا مصر يا أم الدنيا غالية.. هتنتحبوا مين محمد زينون منيا القمح.. دسوق الشرقية دايرة واحدة رمز إشارة المرور هيجيب لكم لبن العصفور".​

حمو بيكا فيجو الدخلاوي انتخابات مجلس النواب الشرقية

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