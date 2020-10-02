"هيبجيبلكوا لبن العصفور".. مرشح للنواب يستعين بحمو بيكا وفيجو الدخلاوي
(مصراوي):
استعان محمد زيتون، المرشح لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة منيا القمح الانتخابية بمحافظة الشرقية، بمطربي المهرجانات حمو بيكا وفيجو الدخلاوي، لدعمه بأغنية تحمل كلماتها اسم المرشح ورمزه الانتخابي ودائرته.
وحرص المرشح صاحب رمز إشارة المرور على تكرار الرمز بالأغنية، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "يا مصر يا أم الدنيا غالية.. هتنتحبوا مين محمد زينون منيا القمح.. دسوق الشرقية دايرة واحدة رمز إشارة المرور هيجيب لكم لبن العصفور".
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