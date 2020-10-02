الزراعة: تركيب محطة لتحلية المياه بمحافظة مطروح

استعدادا لبدء الاحتفالات.. إقبال كثيف من المواطنين على النصب التذكاري

كتب - أحمد مسعد:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة، بأن تكون الأولوية لذلك الملف حتى يمكن المساهمة فى سد الفجوة.

وأعلن الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، تنفيذ باحثي المركز وتركيب محطة لتحلية مياه آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، لخدمة أهالي قرية شماس بسيدي براني بمحافظة مطروح، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وبتمويل من مؤسسة مصر الخير.

وقال الدكتور مصطفي ابو الفضل، بمركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء، الباحث الرئيسي للمشروع، إن المحطة عبارة عن وحدتين بقوة ٢٥متر مكعب من المياه المحلاة لكل وحدة، تعمل الوحدة الأولى علي المياه المستخرجة من الآبار الجوفية، وتعمل الأخرى على المياه عالية الملوحة الناتجة من صرف المحطة الأولى، مشيرا إلى أن أهمية استخدام الوحدتين للطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء.

ومن ناحيته أكد الدكتور حسام شوقى، مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه بمركز بحوث الصحراء، أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ لسلسلة المشروعات المماثلة التي قام بها المركز في مطروح والشلاتين.