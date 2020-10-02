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حدث ليلاً| 7 قرارات جمهورية أمام "تشريعية النواب".. وحملة ترامب ترفض تغيير قواعد المناظرات الرئاسية

06:00 ص الجمعة 02 أكتوبر 2020
حدث ليلاً| 7 قرارات جمهورية أمام "تشريعية النواب".. وحملة ترامب ترفض تغيير قواعد المناظرات الرئاسية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

رئيس البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية لـ"اللجنة التشريعية"

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الخميس، 7 قرارات جمهورية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعداد تقرير بشأنها.

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16 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 361 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 96855 حالة حتى اليوم.

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السيادة السوداني يبحث مع سلفا كير ترتيبات توقيع اتفاق السلام

بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في جوبا اليوم الخميس مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الترتيبات النهائية لتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية"، السبت.

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حملة ترامب الانتخابية ترفض أي تغييرات في قواعد المناظرات الرئاسية

تعارض حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة أي إعادة تنظيم لقواعد المناظرات، بعد أن شهد الحدث الأول الفوضوي سلسلة من المقترحات لتعديل الشكل.

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نقيب المرشدين السياحيين يطالب بصرف الـ500 جنيه للمستبعدين

أشاد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي وخاصة القطاع السياحي.

وأكد النحلة، في تصريح لمصراوي، أن المرشدين السياحيين في حاجة ماسة لهذا الدعم، مطالبا بالاستمرار في تقديم الدعم لهم حتى نهاية العام طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، دون توقف أو استثناءات خاصة للمستبعدين منهم.

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اليوم.. مصر للطيران تسير 55 رحلة دولية تقل 5700 راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 55 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5700 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

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كورونا عربياً: انخفاض الإصابات والوفيّات.. وعدد ضحايا الوباء يقترب من 30 ألفاً

سجّل منحنى وفيّات "كوفيد 19" في الوطن العربي انخفاضًا ملحوظاً، مساء أمس الخميس، حيث أعلنت وزارات الصحة في 22 دولة عربية 181 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات عربيًا إلى 29 ألفَا و976 حالة وفاة، تصدرها كل من العراق والسعودية ومصر بنسبة 67% من الوفيات عربياً.

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قرارات جمهورية مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حملة ترامب المناظرات الرئاسية?

كورونا.. لحظة بلحظة

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