نقيب المرشدين السياحيين يطالب بصرف الـ500 جنيه للمستبعدين

كتب – يوسف عفيفي:

أشاد حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إمكانية مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه حتى نهاية العام الحالي وخاصة القطاع السياحي.

وأكد النحلة، في تصريح لمصراوي، أن المرشدين السياحيين في حاجة ماسة لهذا الدعم، مطالبا بالاستمرار في تقديم الدعم لهم حتى نهاية العام طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، دون توقف أو استثناءات خاصة للمستبعدين منهم.

وأعلن نقيب المرشدين، رفض أية استثناءات من جانب وزارتي التضامن والسياحة لاستبعاد المرشدين من الدعم في ظل الظروف الراهنة، كون الأمر جاء بتوجيهات رئاسية وحكومية بسبب توقف العمل، موضحا أن هذا الدعم ليس ترفيها أو زيادة ترفيهية والجميع في حاجة شديدة له.

وتابع النحلة: "نرفض المزايدة والحديث عن أن النقيب بيشحت على المرشدين السياحيين، هم في أمس الحاجة إلى الدعم المالي من جانب الحكومة".

وأضاف: "حياة المرشدين مدمرة ولا نريد المزايدة عليهم من أحد، مع التأكيد أن جميعهم ملتزمين بدفع الضرائب والتأمينات وشروط الحكومة، وبيقدموا مصر في أجمل صورة"

وعن المرشدين المستبعدين من الدعم الاستثنائي، كشف النحلة، أن عددهم بلغ نحو 2500 مرشد سياحي، تقدموا بشكوى إلى نقابة المرشدين السياحيين.

وأشار إلى أن الإعانة محددة من جانب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصرف إعانة مالية لمدة 4 أشهر بقيمة 500 جنيه عن كل شهر، ووجهت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بصرفها على مدار شهرين بقيمة 1000 جنيه عن كل شهر ليبدأ من 8 سبتمبر ينتهي 8 أكتوبر، و1000 جنيه آخر يبدأ من 8 أكتوبر وينتهي 8 نوفمبر، وذهب المرشد السياحي للصرف من مكاتب البريد فمنهم من صرف والبعض الآخر لم يصرف لاستبعاده بحجة أن أولادهم يدرسون في مدارس دولية، ويمتلكون أكثر من سيارة، ومنهم من هو شريك في أحد الشركات.

وأكد النحلة، أن هذه الأسباب غير واقعية، كون أولاد المستبعدين لا يدرسون في المدارس الدولية، وهناك بعض المرشدات غير متزوجات في الأصل - (آنسة)-، وأما المستبعدين بحجة امتلاكهم سيارة، فالحقيقة أن البعض منهم في يوم من الأيام كان عنده سيارتين فيها رخصة وباع واحدة منهم وما زالت الرخصة على اسمه حتى تنتهي ليستفيد منها المشتري، ومسجل عندهم على السيستم بأنه يمتلك سيارتين.. أما بخصوص المستبعدين بحجة أنهم شركاء في أحد الشركات، فهذا غير موجود كون جميع المرشدين غير مشتركين بأي شركة.

وأوضح النحلة، أن الغرفة فتحت باب تلقي الشكاوى من المرشدين السياحيين الذين لم يصرفوا نتيجة الأسباب المذكورة أعلاه، وجرى عرضها على وزارة التضامن الاجتماعي، وما زلنا في حل المشكلة والصرف لباقي المرشدين المستبعدين، متابعا: لا يصح استبعاد أي مرشد نتيجة الأزمة الراهنة، وهذا الدعم موجه من الرئيس السيسي تكريما للمرشد والجميع يعتز بذلك.

وتابع: المرحلة الثانية من الصرف تأتي يوم 8 أكتوبر المقبل، ونأمل أن تحل المشكلة القائمة قبل بدء المرحلة الجديدة ويصرف الجميع، مع العلم أنه تم عمل اللازم وإن شاء الله سيصرفون جميعا في الوقت القريب.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين بقيمة 500 جنيه لكل منهم لمدة 4 أشهر، دعمًا لأسرهم وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في الأربع أشهر الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنّ القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي، وذلك بدءا من الثلاثاء 8 سبتمبر.