حرارة ورياح وأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، على مدار 72 ساعة المقبلة (الجمعة - السبت - الأحد).

الجمعة:

يتوقع خبراء الهيئة أن يسود الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلاً والرياح معتدلة، مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويكون الطقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلاً والرياح معتدلة.

ويسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلاً والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويكون الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارًا لطيف الى معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الجنوب وتكون مثيرة للأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 32 -23، وعلى السواحل الشمالية بين 29 -24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 36 -28، وعلى شمال الصعيد بين 37 -24، وعلى جنوب الصعيد 41 -27.

السبت:

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري لطيف ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية لطيف ليلاً والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحًا.

ويسود طقس حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدل ليلاً، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد حار شمالاً الى شديد الحرارة جنوبًا نهارًا، لطيف إلى معتدل ليلاً، والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 31 - 23، وعلى السواحل الشمالية بين 30 - 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 35 - 28، وعلى شمال الصعيد بين 34 - 24، وعلى جنوب الصعيد بين 40 -27 درجة مئوية.

الأحد:

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلاً، مع ظهور شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع شبورة مائية وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة، بينما يكون حارًا نهارًا معتدل ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع رياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشهد شمال الصعيد، طقس حار نهارًا لطيف ليلاً، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما يشهد جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 23 – 32، وعلى السواحل الشمالية بين 24 – 32، وعلى جنوب سيناء بين 28 – 36، وعلى شمال الصعيد بين 24 – 35، وعلى جنوب الصعيد بين 27 – 39 درجة مئوية.​