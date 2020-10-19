"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى عميد المراسلين الأجانب في مصر
(مصراوي):
نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عميد المراسلين الأجانب في مصر "فولكهارد فيندفور" رئيس جمعية المراسلين الأجانب، الذي وافته المنية بعد ظهر اليوم الاثنين.
وحصل الفقيد على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكريمًا له على تفانيه في مهمته الصحفية طوال ستين عامًا كان فيها مثالاً للكفاءة والاحتراف في العمل.
وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعازي لعائلة الفقيد، ولكل العائلة الصحفية في مصر.
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