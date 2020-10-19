السيسي يصدق على إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي وافق عليه مجلس النواب.

ويستهدف القانون دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات، التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وللممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء، بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

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