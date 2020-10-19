نواب الشيوخ عن "مستقبل وطن" يدعمون مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب (صور)

(مصراوي):

عقدت اليوم غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن، لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعًا تنسيقيًا مع نواب الحزب أعضاء مجلس الشيوخ، لبحث سبل دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بمحافظة الجيزة وأعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر عن الحزب.

وشهد الاجتماع بحث أوجه الدعم اللوجيسيتي الذي سيقدمه أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن لمرشحي الحزب بمختلف دوائر محافظة الجيزة، في ضوء اللمسات الأخيرة التي وضعتها غرفة العمليات، تنفيذًا لاستراتيجية الحزب في دعم مرشحيه خلال الاستحقاق الانتخابي المقرر له يوم 21 أكتوبر الجاري للمصريين بالخارج ولمدة يومين، ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل.

وشارك بالاجتماع النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بمحافظة الجيزة، النائب عبدالوهاب خليل أمين تنظيم الحزب بمحافظة الجيزة، ونائب رئيس غرفة العمليات، النائب أحمد قطب عضو مجلس الشيوخ الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، النائب أحمد شراني، النائب وليد المليجي، النائب عمرو عكاشة، النائب عمر زايد، أعضاء مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، والنائب إيهاب الغطاطي الأمين المساعد للحزب بمحافظة الجيزة.

وركز الاجتماع على بحث سبل المساهمة في إنجاح المشهد الديمقراطي بالتزامن مع العمل على زيادة معدلات حشد الناخبين في العملية الانتخابية بما يعكس صورة أكثر إيجابية عن مصر بمختلف دول العالم الديمقراطي.