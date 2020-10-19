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إحباط محاولة تهريب هواتف وإكسسوارات محمول مع راكب أجنبي بمطار القاهرة

05:24 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
إحباط محاولة تهريب هواتف وإكسسوارات محمول مع راكب أجنبي بمطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب هواتف

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من قطع الغيار والاكسسوارات، أخفاها راكب أجنبي داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم MS-778 القادمة من لندن، اشتبه شريف سعيد مأمور الجمارك في راكب أجنبي، يحمل 6 حقائب، وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 34 هاتفًا محمولا ماركات حديثة مختلفة وكمية من الشاشات والبطاريات والسماعات والإكسسوارات والجرابات والوصلات بوزن 45 كيلو جرام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة تهريب هواتف إكسسوارات محمول

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