إحباط محاولة تهريب هواتف وإكسسوارات محمول مع راكب أجنبي بمطار القاهرة
كتب- محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من قطع الغيار والاكسسوارات، أخفاها راكب أجنبي داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.
وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم MS-778 القادمة من لندن، اشتبه شريف سعيد مأمور الجمارك في راكب أجنبي، يحمل 6 حقائب، وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة، قرر تكليف معتز محمود مأمور الضبط تحت اشراف ميلاد رسمي مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، تبين وجود 34 هاتفًا محمولا ماركات حديثة مختلفة وكمية من الشاشات والبطاريات والسماعات والإكسسوارات والجرابات والوصلات بوزن 45 كيلو جرام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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