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"الأطباء": مبادرة لدعم ضحايا كورونا من المجتمع المدني

04:34 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"الأطباء": مبادرة لدعم ضحايا كورونا من المجتمع المدني

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام نقابة الأطباء، إنه سيتم إطلاق مبادرة لدعم الأطباء المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد عن طريق المجتمع المدني.

وأضاف عبدالحي في لقاء مع عدد من الصحفيين، اليوم الاثنين، أن المبادرة هدفها محورين، الأول؛ دعم الأطباء في الموجة الثانية للكورونا لعدم خسارة أرواح كما حدث في الموجة الأولى، من خلال توفير مستلزمات الحماية والوقاية من فيروس كورونا والوعي بالإجراءات الوقائية، وكورسات تدريب على استعمال أدوات الحماية وكيفية الوقاية من الفيروس.

وأوضح أن دور المجتمع المدني سيكون مكمل لدور الدولة والحكومة لتقليل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن النقابة تسعى أن يكون هناك حجم من التبرعات يسمح بعمل ودائع لأسر الشهداء، وتم تخصيص رقم حساب لتلك المبادرة وتم التواصل مع العديد من المتبرعين ولدينا أمل لنجاح تلك المبادرة، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 156 شهيدًا حتى الآن.

نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي ضحايا كورونا فيروس كورونا

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