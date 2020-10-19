وزير الإعلام يقترح إطلاق حملة توعية لتنظيم الأسرة.. وتفنيد ارتباط زيادة الرزق بكثرة الإنجاب

كتب- محمد سامي:

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه يقترح على مجلس الوزراء إطلاق حملة توعوية لتنظيم الأسرة؛ لرفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية وأثرها السلبي على الأسرة، إلى جانب معالجة بعض دوافع كثرة الإنجاب، مع السعي لرفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية على اقتصاد الدولة.

وأضاف هيكل، خلال الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ليوم الإثنين، لمناقشة أهم ملامح الخطة القومية لضبط النمو السكاني، أن الحملة تستهدف التوعية بعدم صحة الربط بين زيادة الرزق وكثرة الإنجاب، مع التحذير من استخدام الأطفال في العمل مبكرًا، وتجريم ذلك.

واستعرض وزير الدولة للإعلام الشرائح المستهدفة في هذه الحملة، والوسائل الإعلامية التي سيتم استخدامها لبث ونشر هذه الحملة التوعوية، وكذلك المحتوى الذي ستتضمنه، والشعارات التي ستحملها الحملة طوال فترات إذاعتها ونشرها.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ومشيرة كرارة، معاون وزيرة التخطيط للسياسات الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.