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"الري": رغم "كورونا" مصر حرصت على تنظيم "أسبوع المياه" عبر تقنيات حديثة

02:25 م الإثنين 19 أكتوبر 2020
"الري": رغم "كورونا" مصر حرصت على تنظيم "أسبوع المياه" عبر تقنيات حديثة

الدكتور رجب عبدالعظيم نائب وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، إن الدولة المصرية حرصت على تنظيم أسبوع القاهرة للمياه على الرغم من ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن التقنيات الحديثة تستطيع التغلب على هذا الأمر.

وأضاف عبد العظيم، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن إصرار مصر على تنظيم الحدث في موعده خير رسالة للعالم، لافتًا إلى أن تلبية الدعوة من قِبل السفراء والخبراء الدوليين نالت إعجاب كل المهتمين بالشأن المائي وبحرص الدولة المصرية على دعم قضايا المياه في أحلك الظروف.

وتابع وكيل أول وزارة الري بأن اللجنة المنظمة للحدث راعت تعليمات وزارة الصحة في ما يخص الأعداد المشاركة وتوفير العديد من الجلسات عبر وسائل الاتصال (الفيديو كونفرانس).

وأشار رجب إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يناقش القضايا الخاصة بترشيد المياه وحسن إدارة المياه العابرة للحدود، وكيفية الاستفادة من خبرات الدول الكبرى.

رجب عبدالعظيم وزارة الري فيروس كورونا أسبوع القاهرة للمياه

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