وزير التعليم: تخصيص قناة على "يوتيوب" لكل حلقات "مدرستنا".. قريبًا
كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم تخصيص قناة على "يوتيوب" لكل حلقات قناة "مدرستنا" للصفوف الدراسية كافة.
جاء ذلك ردًّا على مقترح أحد أولياء الأمور على جروب "ادعم طارق شوقي" على "واتس آب".
وقال وزير التربية والتعليم إنه سيتم إتاحة ذلك قريبًا.
وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول عرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا".
وأطلقت وزارة التربية والتعليم الفني، أمس الأحد، بث قناة "مدرستنا" على النايل سات.
وتذيع قناة "مدرستنا" محتوى المواد التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الإبتدائى حتى الثالث الإعدادي على القناة التعليمية "مدرستنا".
ويمكن متابعة القناة على النايل سات، من خلال تردد: ١٢٣٠٣ أفقي/ معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.
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