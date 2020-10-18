وزير السياحة والآثار يستقبل السفير البلجيكي لبحث سبل التعاون

(مصراوي):

استقبل اليوم الأحد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير فرانسوا كورنيت، سفير دولة بلجيكا الجديد في القاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه.

استهل الوزير، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات بين مصر وبلجيكا، معربًا عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدًا من التعاون بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتبادل الخبرات، ودفع حركة السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجال المتاحف وتدريب الأثريين والمرممين.

كما تم مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة للآثار المصرية في بلجيكا.

وأشار السفير إلى سعادته بمشاركته في حضور إعلان كشف 59 تابوتًا ملونًا مغلقًا، بداخلهم مومياوات والذي أعلنت عنه الوزارة يوم 3 أكتوبر الجاري في منطقة آثار سقارة، معربًا عن شغفه وإعجابه الشديد بهذا الكشف.