وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

(مصراوي):

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، الاحتفال بتخريج الدفعة الرابعة من المعهد الصحي للذكور دفعة مساعد أول شهيد عبدالله محمد شعبان عبده، والدفعة الثالثة من المعهد الصحي للإناث دفعة رقيب شهيد أحمد محسن أحمد محمد، بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

ويعد خريجو المعاهد الصحية للقوات المسلحة أحد أهم دعائم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة، بعد أن تم تأهيلهم وإعداداهم بدنيًا وعسكريًا وعلميًا داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع مهامهم المستقبلية.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض للمهارات البدنية التي تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، وتضمن العرض الرياضي عددًا من تمارين الإعداد البدني التي يتم التدريب عليها بشكل يومي، والتي أظهرت الاستعداد القتالي العالي للخريجين من الذكور والإناث على حد سواء، أعقبه عرضًا لتنفيذ عدد من أنماط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقي الذي يبرز احترافية الخريجين.

وأعقب ذلك، عرضًا للمهارات التخصصية التمريضية يوضح أسلوب التعامل مع إصابات الميدان بمختلف أشكالها وكيفية التعامل الأمثل مع كافة الحالات المصابة مع إمكانية تنفيذ عملية الإخلاء الطبي بشكل احترافي، وظهر خلال العرض ما وصل إليه الطلبة من مهارة فائقة وقدرة عالية على العمل تحت مختلف الظروف، خاصة في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ثم قدمت فرقة الموسيقات العسكرية المستحدثة داخل المعهد الصحي للإناث عرضًا فنيًا وموسيقيًا لمجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الوطنية.

وفي أداء متميز وانضباط عسكرى راق، قدمت مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام، وفي لمسة وفاء رفرفت صور لرموز من شهداء الوطن الأبرار في ساحة العرض الذين ضحوا بأنفسهم وامتزجت دماؤهم الذكية بثرى مصر المقدس، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار.

وكرّم القائد العام للقوات المسلحة، أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات، تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل مصر.

وأعقب إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على الدبلوم الصحي العسكري، والتي كانت نسبة النجاح لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان النهائي 100%، إجراء مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، وقام رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بإعلان قرار التعيين للخريجيين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

وقلّد الفريق أول محمد زكي، أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة، والذي صدّق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة، وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر للوصول بالمنظومة التعليمية لأعلى مستوى، وطبقاً للمعايير العالمية، لتخريج أجيال مؤهلة تكون قادرة على المساهمة في تكامل المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى الفريق أول محمد زكى كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس السيسى للخريجين الجدد وأسرهم، مشيراُ إلى الدور المهم والأساسى لأفراد هيئة التمريض في تقديم الرعايا الطبية للمرضى، مؤكداً أن القوات المسلحة تولى اهتماما خاصا بتطوير وتحديث المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة لتقديم علاج طبى متميز للعسكريين والمجتمع المدنى على حد سواء.​